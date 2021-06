Schwoch: “Esposito? Mi aspettavo di più tra SPAL e Venezia. Non vorrei che…”

L'ex attaccante, tra le altre, di Napoli e Vicenza Stefan Schwoch ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Sebastiano Esposito

"Un giovane da cui mi aspetto una grande stagione? Sebastiano Esposito, se scenderà di nuovo in B. Mi aspettavo qualcosa in più da lui sia a Ferrara che a Venezia, dove ha giocato poco. Aveva referenze enormi, non vorrei le abbia sofferte un po'".