Schwoch: “Griglia? Inter, poi il Napoli di Spalletti. Non devono nascondersi”

Le considerazioni dell'ex attaccante a proposito delle favorite per la vittoria del campionato appena iniziato

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli. Queste le sue considerazioni sul potenziale delle big: “Griglia? Inter e subito dopo il Napoli, il resto ha qualcosa in meno. La Juventus ha fatto una campagna acquisti non buona, in casa contro l’Empoli il regista lo ha fatto Danilo. Con Ronaldo ha perso tanto. L’Inter ha perso giocatori importanti ma ha costruito qualcosa di ugualmente valido. Il Napoli perché ha la rosa dell’anno scorso con l’aggiunta di Spalletti, penso sia un valore aggiunto molto grande. Scudetto? Non bisogna nascondersi, lo ha detto anche Spalletti. Se vuoi vincere devi credere in te stesso e non nasconderti".