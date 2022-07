Schwoch: “Lotta scudetto? Inter e Juventus si sono rinforzate, il Napoli no”

"Osimhen paga il fatto di non essere mai stato decisivo nelle grandi sfide con le varie Inter, Juve e Milan. Gli manca questo per fare il salto definitivo, però è un giocatore che è cresciuto anno dopo anno, attraverso il lavoro, non si risparmia. Lotta scudetto? Sono dalla parte di Spalletti quando spera di essere tra le prime quattro. La Juve si è rinforzata con Pogba e Di Maria, rientra Chiesa. L’Inter con Lukaku. La Roma con Matic. Le altre si sono rinforzate, il Napoli no. Vedremo se Spalletti tirerà fuori qualcosa di importante. In tal caso tanto di cappello".