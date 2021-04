Schwoch: “Napoli? Senza infortuni da scudetto con l’Inter. La Juve con Pirlo…”

Le parole dell'ex attaccante a proposito della sua ex squadra e di altri temi legati al campionato di Serie A

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” ha parlato di alcuni temi legati al campionato di Serie A. Queste le sue considerazioni: "Perché Agnelli ha scelto proprio Pirlo? Secondo me perché doveva pagare ancora lo stipendio di Sarri, credo sia stata fatta una scelta a risparmio. Inter? La rosa è fortissima, insieme alla Juve era tra le favorite per lo scudetto. Probabilmente se il Napoli non avesse avuto tutti questi problemi di infortuni, avrebbe potuto lottare proprio con i neroazzurri fino alla fine per il titolo. Qualificazione Champions? Il mio dubbio è proprio tra Juve e Milan. Sono entrambe in difficoltà. La Juve ha sbagliato a mettere sulla panchina un esordiente come Pirlo. Non puoi andare ad allenare la Juventus senza avere un minimo di esperienza da allenatore".