Verona-Inter, l’ultima volta furono scintille tra Conte e Juric. E nei precedenti…

L’Inter di Antonio Conte, reduce da sei successi consecutivi in campionato, affronta domani il Verona. Il tecnico nerazzurro ritrova di fronte a sè Ivan Juric, con cui volarono parole pesanti in occasione del loro ultimo incrocio, come ricorda Tuttosport:

“L’ultima volta a Verona tra Antonio Conte e Ivan Juric sono state scintille in campo e panchina. I nerazzurri hanno sofferto tantissimo contro gli scaligeri nella partita di ritorno dello scorso campionato. I padroni di casa sono passati in vantaggio, poi sorpassati dai milanesi, ma capaci di riaffiancarsi sul 2-2 nel finale. Anche a San Siro all’andata erano stati i gialloblù a scattare in testa, prima di subire la rimonta sul 2-1, in quell’occasione senza riuscire a riprendere l’Inter. Del precedente dello scorso 9 luglio al Bentegodi resta nella memoria il vivace battibecco tra i due allenatori, catturato nitidamente dalle telecamere nello stadio deserto. «Stai muto», ha urlato Conte al collega che ha replicato con un deciso «Stai zitto tu, questa è casa mia e ci vuole rispetto»“.