il Giornale – Inter, che scintille tra Conte e Juric: ecco cosa è successo in panchina

È stata una serata complicata per Antonio Conte e l’Inter. La squadra nerazzurro, come spesso capita, è stata raggiunta neo minuti finali. Durante il match ci sono state scintille tra le due panchina, anche il tecnico nerazzurro e Ivan Juric sono stati protagonisti di un battibecco. Il Giornale spiega cose è successo: “Durante il match Conte e Juric non se le sono mandate di certo a dire con il tecnico salentino nervoso per un fallo chiamato nei confronti di Romelu Lukaku: “Arbitro, ma che fallo è?”. Questa protesta dell’allenatore dell’Inter ha fatto andare su tutte le furie Juric che ha protestato in maniera veemente nei confronti del collega che è poi partito all’attacco frontale: “Juric non rompere il c… e stai muto!”. “Stai muto te, ma come ti permetti?”, la replica del croato del Verona con i due tecnici sono stati poi separati dal quarto uomo“.

(il Giornale)