Sconcerti: “Allegri ci prende in giro. Pensate davvero si sia pentito di…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti, giornalista, ha commentato così l'atteggiamento di Massimiliano Allegri da quando è tornato sulla panchina della Juventus: "Non crederete davvero che Allegri stia ammettendo degli errori? Non ci cascate, sta facendo ironia pesante, sta prendendo letteralmente in giro i suoi ascoltatori giornalisti. Perché lo fa? Perché le cose non vanno bene, viene attaccato spesso e male, e lui si difende prendendoci in giro. Se lo può permettere perché non solo non ha niente da perdere, ma in questo momento è più forte lui della Juve.