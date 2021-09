Sconcerti: “Allegri non ha capito come gestire i 5 cambi. Un dato lo conferma”

Il giornalista analizza il momento difficile che stanno attraversando la Juve e il tecnico. Focus sulla gestione dei cambi

Nella consueta rubrica "Un cappuccino con Sconcerti" per Calciomercato.com, il giornalista parla del difficile momento che sta attraversano la Juve e Allegri. In particolare il giornalista si focalizza sulla gestione dei cambi da parte del tecnico bianconero: "Ho l’impressione che Allegri tardi a capire la nuova gestione dei cambi. Quando fu decisa la regola delle cinque sostituzioni Allegri non allenava, era nel suo periodo di dopo Juve. Nel suo inconscio è rimasta l’abitudine di quasi venti anni di calcio guidato dalla panchina con le tre sostituzioni ammesse. Lui stesso ammette di non azzeccare più le sostituzioni, anche se per motivi più tecnici".