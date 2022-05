Sconcerti: “Non è mio amico ma ammetto la mia inferiorità davanti alla competenza di Allegri”

Mario Sconcerti, intervenuto su calciomercato.com, ha voluto precisare alcune cose dette ieri sulla Juventus

"Non sono amico di Allegri e di nessun altro allenatore. Mi conoscete, critico tutti quando serve. Posso sbagliare molto o meno, ma lo faccio per conto mio. Quello che non capisco è come possiate giudicare voi. E non capisco come si possa essere stanchi di uno che ha vinto cinque scudetti su nove (cinque!) e fatto due finali di Champions, cosa non esattamente individuabile nella storia della Juve. Semplicemente ammetto la mia inferiorità davanti alla competenza di Allegri. Dove sta la vostra maggiore competenza? Dove è dimostrabile?"