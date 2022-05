Sconcerti: “Sugli allenatori abbiamo un pregiudizio. Su Allegri ricordiamoci una cosa”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha analizzato la situazione degli allenatori del campionato italiano

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha analizzato la situazione degli allenatori del campionato italiano. "Noi sugli allenatori abbiamo un pregiudizio, giudichiamo solamente quelli che vincono. Quando parliamo di allenatori pensiamo solo ai titoli e non magari anche al cambiamento che hanno portato. Guardando per esempio Allegri adesso è un allenatore molto criticato, ricordiamoci che è quello che arrivò dopo tre scudetti vinti e ha continuato a tenere la Juventus in testa. Nel calcio purtroppo non c’è un giudizio che guarda la storia ma solo il presente, c’è una maniera troppo breve".