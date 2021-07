Belgio-Italia, Sconcerti: “Barella e Insigne gli uomini chiave. Lukaku deve ancora…”

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla dell'attesa Belgio-Italia in programma questa sera.

"Per noi, più il Belgio rimane se stesso, e più è conveniente. Perché lo conosciamo, l’abbiamo battuto quando Lukaku era ancora un ragazzo. La cosa migliore e meno sportiva è trovarlo con gli stessi uomini ma con i migliori quasi infortunati. È quello che sta accadendo. Non c’è un pronostico logico possibile. Lukaku deve ancora segnare un gol decisivo, salvo essere decisiva la sua sola presenza. È una partita in cui abbiamo molte possibilità di perdere, ma questo vale anche per il Belgio. Non è migliore dell’Italia, ha qualche grande individualità in più. Ma una decina di giocatori italiani hanno pochi riferimenti in Europa. Non date retta al mercato, fa sembrare sempre tutto casuale".