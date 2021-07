Sconcerti: “Barella perfetto per la Premier. Spalletti farà grandi cose, Mou…”

L'editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha espresso il suo pensiero su Barella e sugli allenatori della prossima Serie A

"Non ce ne sono, io in giro non ne vedo. Mi aspetto un mercato con tanti trasferimenti, tanti prestiti, ma fuoriclasse in grado di far vincere una squadra no, quelli non ci sono".