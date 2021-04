Sconcerti sull’Italia: “Buona Nazionale. Ma le altre non sono meglio di noi”

Sulle colonne di calciomercato.com, Mario Sconcerti ha commentato così il rendimento dell'Italia di Roberto Mancini

"Qual è l’Italia di Mancini in fondo ai suoi tre anni di lavoro? Il riassunto delle tante convocazioni e dei venticinque risultati utili consecutivi alla fine danno questa formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile (Belotti), Insigne. E’ una grande nazionale? No, è una buona nazionale. Non vedo grandi squadre in nessun paese. Sta andando bene l’Inghilterra che da 25 anni però non vince niente e non ha più fatto una finale né una semifinale agli Europei. E’ una buona squadra il Belgio che però si ferma sempre un giorno prima del traguardo. Sono buone squadre Francia e Portogallo ma fanno fatica anche loro. Non conosco più la Germania, che perde con la Macedonia".