Sconcerti: “Calhanoglu ha fatto riscoprire a Inzaghi due giocatori. Ma Brozovic…”

"L’Inter aveva vinto anche a Plzen, ma non aveva giocato così, era ancora nel periodo complesso. Oggi il gioco scorre veloce, ha sempre un’idea. L’effetto Calhanoglu ha fatto scoprire Mkhitaryan e ritrovato Barella. Brozovic non può essere messo troppo in discussione, ma i tre di adesso hanno la stessa predisposizione alla fantasia e al gioco svelto, agli scambi veloci. Questo ha portato all’inserimento completo di Dzeko, che è giocatore adatto, tecnicamente raffinato, stessa qualità di pensiero degli altri tre. E ha fatto trovare più spazio allo stesso Lautaro. La giornata, come un romanzo di appendice, si compie con il gol di Lukaku appena entrato, un colpo di scena che riapre una storia intera".