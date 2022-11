Sconcerti: “Marotta duro, Inter può cambiare allenatore nella sosta. Si può fare esperimento”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha analizzato le parole di Beppe Marotta sul momento dell'Inter. Il giornalista è convinto che in casa nerazzurra non sia da escludere un cambio di allenatore:

"Le parole di Marotta sono molto dure, continuo a pensare che si riferisca ai giocatori più che a Inzaghi. Una squadra che non è unita pensa che l'allenatore possa diventare un alibi. Le parole di Marotta mi sembra abbiano dato un avvertimento ai giocatori. La situazione comporta un'occasione importante. Quando parla di riflessioni profonde vuol dire anche che fra due partite ci può essere il momento per un cambiamento, perché un nuovo allenatore avrebbe davvero una preparazione da fare verso l'altro campionato. Ma in giro non si vedono sostituti, almeno che non rischi un esperimento straniero".