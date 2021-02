Sconcerti: “Inter non perfetta ma migliore delle altre. Conte in mezzo tra Guardiola e Allegri”

Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, esalta l'Inter, nuova capolista del campionato di Serie A

"L’Inter va in testa nel momento in cui gioca meglio, non conta più cosa le manca, conta quello che ha più degli altri. Conte (...) si sta adattando ad Eriksen che infatti migliora, è dentro al gioco ma non ha insistenza fisica e di carattere da abbinare alle qualità tecniche. Però è un mattone in più in una costruzione che si è fatta solida. Con il suo tran tran, la sua via mediana tra Guardiola e Allegri, l’Inter non sarà mai perfetta ma molto spesso la migliore. Si avverte nell’Inter una chiarezza di guida che non si sente nella Juve. Conte non ha buttato via niente, ha usato bene tutto quello che aveva, restando semplice, rimettendo sempre in ordine la squadra".