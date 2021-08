Sconcerti: “Caso Insigne, avrei giurato fosse una mossa di ADL: vi spiego”

Il pensiero del noto giornalista su quanto sta accadendo con il capitano del Napoli dopo i recenti rumors sull'interesse dell'Inter

Il futuro di Lorenzo Insigne. Dopo i rumors sull’Inter, a Napoli si parla solo della questione rinnovo del capitano. Così Mario Sconcerti ha analizzato la situazione sul Corriere della Sera: “Avrei giurato che il caso Insigne fosse la manfrina di un presidente astuto nell’anno in cui non può comprare nessuno; si presenta con il rinnovo del suo miglior giocatore confondendolo per un grande acquisto. Ma sembra esserci molto di più”.