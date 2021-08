Sconcerti: “Champions, sorteggio peggiore al Milan. I gironi di Inter e Juve…”

Il noto giornalista sportivo ha commentato al Corriere della Sera i gironi della prossima Champions League

" Il sorteggio peggiore è toccato al Milan , ma si può dire che male è andata soprattutto ai suoi avversari perché hanno pescato la squadra più forte dell’ultima fascia. Il Liverpool non ha fatto mercato, è arrivato terzo in Premier con soli 69 punti ed è rientrato in zona Champions grazie a due sconfitte impreviste di Chelsea e Leicester. Ora è in testa con due successi in due partite. L’Atletico è campione di Spagna e ha preso De Paul, il centrocampista più forte del mercato. È forse avversario più duro del Liverpool. Ultima squadra del girone il Porto, cioè quella che ha eliminato la Juve ed è arrivata ai quarti pochi mesi fa. Forse è questo a rendere meglio l’idea dell’equilibrio oscuro del girone. Il resto dei sorteggi direi che ha funzionato per tutte le altre italiane.

Inter e Juve avranno un avversario molto forte a testa, l’Inter il Real e la Juve il Chelsea campione in carica, ma gli altri restano abbastanza fragili, compreso lo Shakhtar di De Zerbi, squadra molto giovane entrata con l’ultimo calcio di rigore dopo qualificazioni non brillanti. Curiosamente Real e Shakhtar sono gli stessi avversari che eliminarono l’Inter un anno fa in un girone quasi identico. La Juve misurerà se stessa con il Chelsea poi avrà due perdenti di successo, lo Zenit e il Malmoe, peraltro squadra ordinata e di buona educazione tattica come quasi tutte le svedesi. Direi che è andata bene all’Atalanta, ma facendo attenzione. L’avversario duro è il Manchester United, quello scivoloso il Villarreal, una piccola Atalanta spagnola come risultati e forza del vivaio, ottava in campionato ma vincitrice dell’ultima Europa League proprio contro lo United. La vera curiosità viene dal trovare subito una davanti all’altra le due favorite del torneo, City e Psg, le squadre più ricche del mondo. Ne farà forse le spese il Lipsia, il club sorpresa delle ultime due stagioni, già semifinalista in Champions. Se quello del Milan è il girone più bello, questo di Psg, Lipsia e City, è nettamente il più spettacolare".