Sconcerti: “Inter squadra di 12-13 giocatori, non di più. Il resto sono cocci estranei”

Della vittoria dell'Inter in casa dell'Udinese e della lotta al vertice tra i nerazzurri e il Milan ha parlato il giornalista Mario Sconcerti

"L’Inter ha fatto tutto quello che non aveva fatto a Bologna . Ha corso subito, ha preso il ritmo della partita con i suoi uomini migliori, naturalmente Brozovic, ma anche Barella, di nuovo immediato, quindi decisivo. Ma anche con Dimarco, l’invenzione di Inzaghi per questo finale storto di campionato. Dimarco riassume l’insoddisfazione di Inzaghi e il suo passo avanti. Inzaghi ha sempre giocato con un difensore che veniva avanti, ma non come Dimarco per qualità tecnica e mentalità. L’uomo giusto di Inzaghi sulle fasce è stato per anni Lulic, un ibrido di qualità che gli teneva in equilibrio l’intera squadra, da destra a sinistra, ma sempre come quinto. È quello che rivede adesso in Darmian dall’altra parte".