Sconcerti: “Inter ha ipotecato se stessa per garantire il debito. Nuovo confine Milan”

In vista del derby di sabato sera tra Inter e Milan, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della situazione dei due club:

C’è qualcosa di affascinante nel bisogno di dissolvenza che il Milan sta confermando. Perdere in un anno solare Donnarumma, Calhanoglu, Kessie e Romagnoli senza incassare un euro credo ne faccia la società più generosa nella storia del calcio. Non è facile comprendere come si possa mandare a fine contratto questo tipo di giocatori. Però il Milan lo fa e Gazidis non è un principiante, sa quel che perde. Perché allora lo fa? La risposta c’è ed è una buona risposta, ma non piace a nessuno: perché non si può spendere più di quello che si incassa. Vincere a debito è un’operazione che il Milan ha fatto altre volte, ma si stancò di pagare perfino Berlusconi; la Juve va avanti ad aumenti di capitale, l’Inter ha ipotecato se stessa per garantire una parte del debito.