Sconcerti: “Quanti segnano 2 gol al Real? Lo Shakhtar. Hakimi e Perisic costringono a…”

Mario Sconcerti analizza su Calciomercato.com la sconfitta dell’Inter a Valdebebas contro il Real Madrid. Il noto giornalista ed editorialista del Corriere della Sera ha commentato le parole in conferenza stampa di Antonio Conte nel post gara:

“Sbaglia Conte quando dice che per l’Inter è solo un problemi di dettagli. Non è così. Lo dice il campo. L’Inter si è completamente rovesciata rispetto alla stagione scorsa. E’ diventata molto meno bilanciata. Hakimi aggiunto a Perisic cambia il progetto stesso di gioco. Forse ne viene fuori uno migliore, ma non è un problema di dettagli. E’ sostanza pura. I due laterali molto offensivi costringono Brozovic e Vidal a diventare due mediani, ma né l’uno né l’altro sanno fare i mediani, si adattano.

In una squadra non corretta si commettono molti errori in uscita e si tende a mettere spazio tra centrocampo e difesa quando si riparte. Questo mette in difficoltà la difesa che infatti prende una media di quasi due gol a partita. Anche questi non sono dettagli. Chiede inoltre Conte quanti riuscirebbero ad andare a Madrid e segnare due gol. Lo Shakhtar, il 21 ottobre scorso ne ha segnati tre e ha vinto. Il Cadice quattro giorni prima ne aveva segnato uno solo ma aveva vinto lo stesso. Si può fare, basta sapere come”.