Sconcerti: “Conte? Da eroe è scappato prendendosi i soldi. Per lui ci sono…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte dopo l'ufficialità di Ancelotti al Real Madrid: "Intanto ha già riscosso il prossimo stipendio prendendo 7,5 milioni d'euro che è comunque l'ingaggio di un top club... Ci sono comunque Tottenham ed Everton volendo, e questo vale pure per Sarri, che in Inghilterra ha lasciato ottime impressioni. Conte invece ha fatto causa alla penultima sua squadra, mentre all'ultima l'ha lasciata a metà strada di brutto. Queste sono cose che contano per le società. Da eroe è improvvisamente scappato, dopo essersi preso i soldi".