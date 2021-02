Sconcerti: “Conte e Agnelli? Non si devono preoccupare, non saranno mai un esempio”

Il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua su quanto avvenuto tra il tecnico dell'Inter Conte e il presidente dei bianconeri Agnelli

"Vorrei rassicurare Agnelli, Conte e anche Bonucci che leggo dispiacersi per i litigi di Torino: possono fare quello che vogliono, mandarsi a quel paese all’infinito, non arriveranno mai a essere un cattivo esempio. Perché non sono per natura nessun esempio. Hanno un ruolo che serve ad altro. Avete mai trovato qualcuno che prenda davvero esempi dal calcio? E per cosa? Per mandarsi a quel paese? Basta andare per strada, aprire un social, sentire una radio, parlare tra amici. Qualcuno pensa che un allenatore o un presidente possa rappresentare una pietra miliare nella vita dei nostri figli? Il mio esempio di vita è Conte! Non l’ho mai sentito dire da nessuno. Ho sentito dire che è bravo e certamente ricco. Ma un esempio mai".