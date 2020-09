Sconcerti: “Conte ha una rosa sconfinata. Via Eriksen? L’Inter prenderebbe più soldi veri”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto‘ su TMW Radio, l’editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti ha ha espresso il suo pensiero sull’Inter e sulla squadra a disposizione di Antonio Conte: “Ha una rosa sconfinata, l’Inter dovrà vendere tre o quattro giocatori come Eriksen, Nainggolan, Gagliardini, Joao Mario e Perisic e dico che sarebbero titolari nell’80% delle squadre del mondo. Eriksen? Qualcuno dovranno vendere, e lui è quello più vantaggioso: prenderebbero più soldi veri, perché non lo vendi a 20 milioni. Secondo me è sbagliato il mercato a settembre, andava fatto prima: si sono rispettate troppo Champions ed Europa League, con i problemi di una decina di squadre“.