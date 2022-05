Sconcerti: “Conte avrebbe vinto lo scudetto. Inzaghi grande allenatore, ha pagato…”

Il pensiero del giornalista sul cambio in panchina dei nerazzurri in ottica scudetto a 90 minuti dalla fine della stagione

Mario Sconcerti , editorialista del Corriere della Sera e direttore di TMW Radio, è intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione 'Maracanà' per parlare dei temi caldi del calcio italiano. Tra questi c'è soprattutto l'Inter e la volata col Milan.

"Allora Inzaghi secondo me è un grande allenatore. Conte penso avrebbe vinto questo campionato perché penso che Inzaghi abbia pagato il salto che fatto. Basta pensare che Inzaghi ha perso nove punti nei primi pensi che può essere dato al fatto che la squadra ancora non fosse sua. Conte non penso avrebbe perso quei punti".