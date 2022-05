Sconcerti sicuro: “Finale di Coppa Italia? Se vince la più forte, vince l’Inter”

Le dichiarazioni del giornalista ed editorialista del Corriere della Sera su Inter e Juve alla vigilia della finale

"La Juve è una squadra malinconica in questo momento. Credo sia in atto qualcosa di complesso da parte di Allegri. Non credo che sia una squadra di amici, non è un gruppo. E nel gestire Vlahovic, tenendo più bassa la sua importanza, ci sia uno sforzo da parte di Allegri, che lo porta anche a essere maldestro".