Sconcerti: “Manca la coscienza del mercato. Fra due anni i calciatori…”

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato gli ultimi movimenti di mercato, che riguardano due nomi

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato gli ultimi movimenti di mercato, che riguardano due nomi in passato accostati all'Inter come Insigne e Dzeko:

"Sono colpito da due fatti. Il primo è che non sento richieste per Insigne. Non dimentichiamo il momento attuale e che ha 30 anni ora. E poi sono colpito dal fatto che De Laurentiis chieda addirittura una riduzione dello stipendio. Siamo a un valore anche del 50% inferiore rispetto a prima, ma credo che il presidente stia tirando la corda per far passare Insigne come vero acquisto della stagione".