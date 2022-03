Sconcerti: “Inter club in crisi economica. Inzaghi deve ancora imparare il mestiere”

Il giornalista intervenuto a Tmw Radio ha parlato del momento dell'Inter che ora è costretta a inseguire il Milan

"I tifosi non si smentiscono mai, fino a un mese fa erano tutti con Inzaghi e ora scendono tutti dal carro dei perdenti. L'Inter è un club in crisi economica, siamo rimasti stupiti degli acquisti intelligenti fatti ma non ci siamo accorti che tanti altri si stanno spegnendo. C'è qualcosa che non va con Gagliardini, ma anche Vecino, Vidal, che non ci sono più. Sei costretto a non trovare un sostituto per Brozovic poi. E' stato sostituito tre volte in maniera differente, ed è imperdonabile. Per non parlare che avevi Sensi e ora gioca con continuità alla Sampdoria. Avevamo detto che aveva una grande rosa, ma non aveva il sostituto di Brozovic, Barella e Calhanoglu. Lo scorso anno l'Inter aveva diversi elementi in più. Inzaghi deve finire di imparare il mestiere, non c'è dubbio, ma la crisi societaria ti ha prosciugato la squadra alla fine".