Sconcerti: “Curioso di vedere l’Inter contro un’inglese. Liverpool diverso in trasferta”

Intervistato da Tmw Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della grande sfida di questa sera tra Inter e Liverpool:

"Sono curioso di vedere l'Inter contro una grande squadra inglese, anche per capire la cifra dell'Inter e del calcio italiano. Finora ci hanno giocato Juve e Atalanta e c'è stata solo una vittoria. In trasferta il Liverpool è diverso, non dimentichiamoci che il Liverpool è stato battuto dal Napoli per due anni di seguito, anche ad Anfield. Ci si può giocare contro, ci si può perdere ma è una partita aperta".