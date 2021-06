Sconcerti: “Danimarca-Finlandia? Se c’è stata imposizione è stata sbagliata”

Le parole del giornalista a proposito della decisione di riprendere la gara dopo quanto accaduto ad Eriksen

Mario Sconcerti, nel suo intervento per TMW, ha parlato anche della decisione di giocare Danimarca-Finlandia dopo quanto accaduto ad Eriksen: "Se c'è stata un'imposizione, è stata sbagliata. Ma in tal senso non ho conferme. I giocatori sono persone che possono decidere da sole. Quando accadde di Astori, i giocatori scelsero di non scendere in campo".