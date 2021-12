Sconcerti su Dazn: “Calcio in TV troppo inflazionato. 30 euro al mese? Bisogna chiedersi…”

Intervenuto sulle colonne di calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato così di Dazn e dei costi dell'abbonamento

"Ci sono molte polemiche riguardo la decisione di Dazn di chiudere con la doppia utenza. Non viene trovata giusta dato che al momento del contratto di partenza era prevista. Io non conosco Dazn, il mio contratto l'ho fatto tre anni fa insieme a Enrico Maida, un vecchio amico, e ancora oggi ognuno paga la sua parte come è giusto. E non discuto nemmeno le ragioni di Dazn che dice che qualcuno si rivendeva la seconda utenza. Resto al lato marketing dell'azienda. La prossima stagione avrà un contratto nuovo, diverso. Se vi va lo fate, altrimenti lo cancellate. Le regole commerciali cambiano e non sempre vanno a favore del cliente.

Semmai bisogna iniziare a chiedersi se il costo del calcio in tv sia ancora quello giusto. 30 euro al mese sono tanti ormai per tutti. Il calcio in tv è troppo è stato inflazionato. In più oggi è solo inseguimento, non c'è più il tempo di godersi una vittoria perché si riparte subito. In più è una perenne fuga in avanti che sbilancia. Se il calcio è un'emozione, non si può vivere solo di emozioni perché non si distinguono più. Serve anche la calma, la pace dei risultati e un costo conseguente".