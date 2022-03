Sconcerti: “Il Decreto crescita uccide i vivai. E ci si deve chiedere perché…”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato così della situazione del calcio italiano

"Ma guarda che Mancini non è il problema, non lo è mai stato. Se noi pensiamo al problema del CT non abbiamo capito in che crisi siamo scivolati. La nostra è una crisi di sistema, siamo al quarto Mondiale clamorosamente fallito. Sarebbe troppo facile sostituire il CT e pensare di aver risolto il problema"