Sconcerti: “Differenza imbarazzante tra Inter e Bayern. Onana? Non è sembrato all’altezza”

"L’Inter ha avuto poche fasi di partita per dare qualcosa, la differenza è sempre stata tanta. Più qualità individuale, qualcosa che in Italia è raro vedere con questa sincronia, poi organizzazione e soprattutto velocità. È stata a tratti imbarazzante la differenza sia pure contro un’Inter volenterosa ma impotente. Il migliore forse è stato Mkhitaryan, l’uomo che per la prima volta ha messo in panchina Barella. Il più inutile Dumfries, né ala né aiuto a centrocampo. Molti errori in ripartenza dell’Inter, ma non c’erano spazi, il Bayern era dovunque".