Sconcerti: “Inter-Milan, la vera differenza è questa. Non i 3 gol di ieri”

L'analisi di Mario Sconcerti. Il noto giornalista sulle colonne di Calciomercato.com ha esaminato il 3-0 di ieri dell'Inter contro il Milan. Anche in chiave scudetto. Ecco le sue considerazioni sul risultato e non solo: "Inter-Milan di Coppa Italia racconta qualcosa anche sul finale di campionato. La vera differenza non sono i tre gol di ieri a San Siro, è la diversa facilità con cui l’Inter riesce a segnare. L’Inter non ha una rosa straordinaria come squadra, non ha un sostituto reale a centrocampo per nessuno dei tre titolari, non lo ha per Perisic o Skriniar, nemmeno per Handanovic. Ma ha quattro attaccanti che sanno gestire il difficile fino a renderlo normale.