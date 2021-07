Sconcerti: “La differenza tra Juve e Inter è che la Juve è un’Inter con i debiti ripianati”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato l'ultima notizia in casa Juventus, ovvero l'aumento di capitale

"In un momento come questo i 400 milioni sono l'effetto della pandemia ma i 300 di ricapitalizzazione a fine 2019 no. La forza della Juventus è evidente. L'aumento di capitale si fa o per rinvestire o per ripianare. Questo è stato fatto per ripianare, quindi credo che non sarà fatto per il mercato. La differenza tra Juventus e Inter è che la Juve è un'Inter con debiti ripianati".