Sconcerti: “Roma-Inter equilibrata, tocca al Milan guardare. Difficile che i nerazzurri…”

Nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘, il direttore di TMW Radio Mario Sconcerti ha parlato della sfida in programma domenica alle 12:30 tra la Roma e l’Inter di Antonio Conte: “Sarà equilibrata. Tocca al Milan stare a guardare stavolta. Se la Roma riesce a non subire la partita dal punto di vista mentale, la vedo favorita. La Roma ha sempre segnato molto e anche giocato bene.

Nell’ultimo mese e mezzo è quella che ha giocato meglio in Italia. Sono curioso di vedere se entrerà in campo libera di testa. Ci sono partite in cui si può perdere, ma le sconfitte dei giallorossi sono state pesanti. La rosa è cresciuta in qualità, ma l’Inter che perda due volte di fila è difficile“.