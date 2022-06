Sconcerti: “Gnonto speranza da aspetta. Meglio Dimarco di Bastoni, non solo ieri”

Del pareggio di ieri sera in Nations League tra Italia e Germania ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti

"L’utilità della partita è stata nella forza del confronto, i meriti loro hanno portato ai meriti nostri. È stata una partita estiva, terribilmente estiva nel caldo e nell’umidità, ed ha finito per far vedere che un po’ di strada davanti l’abbiamo ancora. L’uomo del nuovo inizio è un ragazzo di 18 anni di origine ivoriane, si chiama Gnonto ed è nato a Verbania, sul lago sotto le Alpi. Gnonto non è un salvatore ma è un ragazzo da aspettare, è una piccola speranza per tutto. È almeno una risposta giusta. In generale mi sembra stia diventando l’Italia di Tonali, da subito abbastanza imprescindibile. È piaciuto per un’ora Scamacca che almeno ha tirato quanto Belotti e Immobile in tre partite. Scamacca non è giovane per principio, è aritmico. Ha pause che forse non renderanno mai quel che ha promesso, ma esiste, è in partita, sconclusionato e potente. È uno che farà tanti gol non soddisfacendo mai fino in fondo.