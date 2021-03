Sconcerti: “Disastro Juve. La stagione dei bianconeri è chiusa”

Il giornalista ha parlato a Tmw Radio del flop bianconero in Champions League e delle colpe della dirigenza

"E' un disastro sì. Capiremo lentamente quello che è successo ieri, perché è accaduto anche troppo presto. La stagione della Juventus è in buona sostanza chiusa. Allegri è uscito ai quarti con l'Ajax, Sarri agli ottavi con il Lione e sono stati mandati via. Agnelli ha confermato nei giorni scorsi la fiducia a Pirlo. Ma tutti i tecnici confermati dopo i ko in Champions sono stati mandati via a fine stagione. Le altre eliminazioni sono state di una squadra forte, con avversari che l'hanno battuta. Questa non era la squadra più forte ma in un momento di difficoltà, non ancora completa ma con dei vuoti in organico, una squadra non costruita bene dalla società. Questo è il ko del gruppo dirigente".