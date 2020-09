Sconcerti: “Inter, due nomi per superare la Juve. Eriksen e Sensi di passaggio. Perisic e Nainggolan…”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha analizzato il mercato e le operazione concluse e quelle possibili nel suo consueto editoriale sul Corriere della Sera:

“L’Inter ha fatto il doppio dei movimenti della Juve, con Nainggolan, Joao Mario, Dalbert, Perisic, giocatori che probabilmente non voleva e non vorrà. L’unico acquisto cercato è lo splendido Hakimi arrivato dal Dortmund. La Juve ha preso Arthur e perso Pjanic, la novità reale è Kulusevski, capace da solo di riportare nella vecchia squadra un 50 per cento dell’energia perduta. Devono arrivare Vidal, Kantè, Suarez e chissà chi altro, ma sabato comincerà il campionato e questi giocatori non ci saranno. È una riflessione a parte che non si dia la cittadinanza a migliaia di giovani nati in Italia e la si debba dare in dieci giorni a un centravanti solo perché è un centravanti. Resta il fatto che Suarez aumenterebbe molto l’importanza della Juve cancellando in modo altrettanto significativo quella della cittadinanza italiana. Devo anche ricordare che l’Inter con Recoba fece molto peggio. […] Se davvero arriveranno Vidal e Kantè, l’Inter sarà superiore alla Juventus. Ma nella squadra saranno personaggi di passaggio giocatori come Gagliardini, fondamentale e sempre presente nella seconda parte di stagione, Sensi, Nainggolan, Vecino, Eriksen. È evidente che deve vendere molto, anzi prestare, ma rimettendoci quanto? Se capiamo la difficoltà del momento, capiamo anche perché sia quasi impossibile giudicare adesso. La squadra più completa è il Milan, con qualcosa da fare in difesa”.