Sconcerti: “Dybala? Può fare bene, ma l’Inter ha un problema”

Dybala all'Inter può fare bene? Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha risposto così: "Guarda, l'Inter ha un problema. Deve chiudere il mercato con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni. Quindi se entra uno, ne esce un altro. E in attacco rischiano di essere sei. Dybala, Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko e Sanchez. Per due ruoli sono tanti, comunque la sensazione sull'Inter, al di là di Dybala che sicuramente può fare bene, è un’altra. Quale? È una squadra che inevitabilmente si assottiglierà, non avrà un organico così ampio come in passato".