Sconcerti: “Sconfitta di tutto il mondo Juventus, eliminazione non sorprendente”

Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato così la clamorosa eliminazione in Champions League della Juventus

"È un risultato tremendo, incomprensibile, che causa però un’eliminazione non sorprendente. Il Villarreal gioca meglio della Juve, ha giocatori che si cercano e costruiscono pezzo per pezzo la loro azione. Non sono mai pericolosi, ma nel momento in cui nemmeno la Juve sa diventarlo, è corretto portino via il risultato. Non con tre gol, non in un modo che non rispecchia in niente la partita, lasciando però la sensazione che il calcio parziale sia stato dalla loro parte. È chiaro che è una sconfitta di tutto il mondo Juve attuale. Ed è chiaro anche che il campionato italiano non dà più riferimenti. La Juve non perde in Italia da novembre, in Europa esce ancora quasi agli inizi".