Sconcerti: “L’equilibrio del Brasile fa impressione. In cinque…”

"Milinkovic-Savic in ombra contro il Brasile? E' un gran bel giocatore, non è un fuoriclasse ma un giocatore importante". Ospite di TMW Radio durante Maracanà, Mario Sconcerti ha parlato così del centrocampista della Lazio.

L'esordio al Mondiale di Qatar 2022 è stato un po' al di sotto delle attese: "In un campionato del mondo ci sta bene e rischia di essere decisivo. Visto con un Brasile così ben messo in campo diventa tutto più difficile. Fa impressione l'equilibrio in campo dei verdeoro, si aiutano tutti. Giocavano con 5 fantasisti e un solo interditore, Casemiro. Su 77 partite, 50 partite le ha vinte senza subire gol il Brasile".