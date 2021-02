La prova di Christian Eriksen contro il Benevento ha convinto tutti. Il danese ha dimostrato di poter essere una buona alternativa a Marcelo Brozovic davanti alla difesa. Non al punto da poter mettere in discussione la titolarità del croato, almeno secondo Mario Sconcerti. Questo il pensiero del noto giornalista ai microfoni di TMW: “È un buon giocatore, ha piedi buoni. Si aggiunge a Brozovic ed è già una conquista, ma non lo sostituisce”.