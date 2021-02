Juve-Inter, Sconcerti: “Eriksen? Penso con cattiveria: Conte voleva confermare le sue tesi”

Ha giocato Christian Eriksen nella gara di Coppa Italia contro la Juventus. È finita zero a zero e quel punteggio, in virtù dell’uno a due di Milano ha portato all’eliminazione dell’Inter dalla competizione.

Mario Sconcerti, a proposito dell’inserimento dei titolari nella gara contro i bianconeri ha scritto sul Corriere della Sera: “Quando gioca Bernardeschi è sempre un messaggio di pace per gli avversari. Ci sarà accademia, non lotta. Quando gioca Eriksen dall’altra parte è la stessa cosa. Personalmente tendo a pensare con cattiveria che Conte abbia voluto coinvolgere Eriksen nell’uscita dalla Coppa, come una conferma alle sue tesi sui limiti del giocatore. Chiudere la riabilitazione costruita dopo il gol nel derby. Se così fosse avrebbe avuto ragione, Eriksen ha battuto, non bene, tutti i calci piazzati dell’Inter, nessuna cosa oltre”.

(Fonte: Corriere della Sera)