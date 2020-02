Inter, Sconcerti: “Eriksen gioca con leggerezza sospetta. O è immenso oppure…”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato dell’arrivo di Eriksen all’Inter e del suo primo approccio col calcio italiano a Calciomercato.com:

“Il problema dei grandi giocatori che arrivano in corsa è che non sai ma quanto capiscano di quello che accade intorno. Se hanno la stessa percezione dell’importanza del presente che abbiamo noi. Penso a Eriksen, grande giocatore che in un giorno di gennaio improvvisamente cambia paese, squadra, scopo: capirà cosa rappresenta la voglia che c’è dietro di lui, il benessere di un popolo o sarà per lui come un mestiere senza preoccupazione, impegno dovuto e nulla più. Quanto bisogna essere professionisti e quanto uomini? Eriksen gioca con una leggerezza sospetta o è immenso o può sembrare che timbri il cartellino. Decine di milioni di euro appese alla speranza che sia al volo uno di noi, che sia la spinta vera, l’ultima. Gioco caro il calcio, in tutti i sensi”.