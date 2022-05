Sconcerti: “Errore Pairetto? Nessuno parla della giustizia fatta. Non capisco Mourinho…”

Il giornalista ha commentato su Calciomercato.com le polemiche successive all'errore del direttore di gara in Spezia-Lazio

E’ cambiato qualcosa di importante negli arbitri. Non nella gente. Gli arbitri adesso ammettono gli errori e squalificano in poche ore chi li ha commessi. Pairetto e Nasca hanno chiuso a Spezia la loro stagione. In decenni di calcio poche volte ho visto questa velocità. Direi che umanizza l’arbitro, nel senso che mette il suo errore tra le tante possibilità della partita. Mi resta poco chiaro perché tutti giudichino l’errore di Pairetto e nessuno la velocità con cui è stata fatta la giustizia possibile. Né mi è chiara la ragione dell’ingresso di Mourinho nella discussione. Lui si rifiuta di parlare con chi non ha vinto titoli, vedi Zeman, ma si sente in dovere di discutere un arbitro.