Sconcerti: “In Europa siamo gli ultimi dei primi, come sempre. È anche vero che questo…”

Ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti parla del cammino delle italiane in Europa. Questo il pensiero del giornalista: “A che punto siamo in Europa? Stiamo crescendo o no? Direi che per adesso siamo in una modesta normalità. Negli otto gironi sono in testa quattro squadre inglesi, tre tedesche e una spagnola. Noi abbiamo in questo momento tre squadre classificate, tutte al secondo posto. In sostanza siamo gli ultimi dei primi, come sempre da dieci anni a questa parte”.

“E’ anche vero che questo del virus non è calcio. Lo si vede in Champions. C’è disattenzione, poca disponibilità alla corsa. Il gioco è lento, i giocatori pensano poco, sono distratti dal silenzio, soprattutto sono stanchi. Le Coppe ci sono sempre state ma non tutte le settimane, c’era sempre lo scarto di un turno. Da giugno si stanno giocando tre partita a settimana. Un disastro atletico. Ci sono poi i contagi che fermano a turno i giocatori. Non si ha mai una squadra con la stessa condizione fisica. Questo causa le sorprese. Ma noi restiamo sempre gli ultimi dei primi”.

(Calciomercato.com)