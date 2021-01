Sconcerti: “L’Inter ha bisogno di Dzeko: serve una follia. Pur di vederlo con Lukaku, Conte…”

Nel classico appuntamento con la rubrica “Un cappuccino con Sconcerti” su Calciomercato.com, il direttore di TMW Radio ed editorialista del Corriere della Sera ha parlato di Edin Dzeko e del possibile scambio con Christian Eriksen:

“A me sembra che Dzeko sia fuori mercato. Ha un contratto per questo e il prossimo campionato a 7 milioni netti, cioè 23-24 milioni reali in totale. Sono davvero curioso di vedere chi possa pagarli in questo momento e a un giocatore che a marzo compirà 35 anni. Non mi sembra facile nemmeno uno scambio. Eriksen con la Roma non c’entra niente, nella Roma almeno quattro coprono meglio il suo ruolo. In teoria potrebbe essere ipotizzabile uno scambio con Dybala per vicinanza di ingaggi. Ma non credo che la Juve e Dybala accetterebbero”.

“Non discuto il giocatore, è stato un grandissimo e in parte lo resta. Ma ogni giorno perde qualcosa. Il suo vantaggio è il talento, i suoi limiti sono l’ingaggio e l’età. Juve e Inter avrebbero un bisogno identico di un giocatore così. La Juve ha un solo attaccante di ruolo, Ronaldo è fuori categoria, Dybala ha uno spazio diverso. Ma sono convinto che Conte arriverebbe a diminuire il minutaggio di Lautaro pur di vederlo accanto a Lukaku. Servirebbe una follia da vecchio mercato. Ma non mi sembra più il tempo”.