Sconcerti: “Friedkin? Dote americana. Roma-Mou, bella scelta: la personalità…”

Il pensiero dell'editorialista del Corriere della Sera e direttore di TMW Radio Mario Sconcerti sul ritorno in Italia di Mourinho

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera e direttore di TMW Radio, è intervenuto nel corso della trasmissione Stadio Aperto condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Il tema caldo è l'arrivo di Mourinho alla Roma: "Vorrei sottolineare che Friedkin sta dimostrando una dote americana, come Saputo ed Elliott, cioè di saper fare scelte in silenzio. Commisso non è americano non a caso, è nato in Italia. La scelta è molto forte, importante e più che giusta direi corretta. In una società silenziosa una personalità come quella di Mourinho può coprire tanti vuoti e necessità. Poi c'è l'aspetto tecnico: non vincere dal 2017 non è poi troppo... Ci sono società che non vincono da cinquant'anni e allenatori in Serie A che non hanno mai vinto. Per me è una bella scelta e non a caso a Roma è stata accolta con entusiasmo".