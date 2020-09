Sconcerti: “Inter, Gervinho sarebbe il punto esclamativo ma ora il problema è…”

Mario Sconcerti, noto giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Maracanà’ dell’Inter e del possibile colpo Gervinho: “Credo che dovrà dare via dei giocatori. Gervinho va sempre bene, sarebbe un punto esclamativo in una squadra come l’Inter, ma credo che al momento si debba pensare a sfoltire. L’abbondanza di rosa è un problema. Spero poi che si possa rivedere questa regola dei cinque cambi, all’estero in tanti non la stanno applicando. Non c’è un’emergenza tecnica. Così si falsa il campionato. Se mi sono piaciuti i cambi della Fiorentina a Milano? No, ma neanche Nainggolan e Vidal a un quarto d’ora dalla fine. Troppi cambi a disposizione“.